У Ялті відбудеться перший земельний аукціон

7 грудня в Ялті відбудеться перший земельний аукціон з продажу права оренди земельних ділянок.

До майбутнього аукціону Фонд комунального майна міста, фахівці інших відділів і служб ялтинського виконкому готувалися близько року.

Спочатку на аукціон передбачалося виставити 7 земельних ділянок, але з різних причин – в основному, це причини технічні, 4 ділянки було виключено із списку.

По запропонованих на аукціон ділянках була проведена експертиза, вони пройшли твердження на сесії міськради. Загальна площа ділянок – 0,365 га, інформує прес-служба мерії Ялти.

Мер Ялти Сергій БРАЙКО дав доручення Управлінню головного архітектора продовжувати пошук земельних ділянок, які можна буде виставити на "аукціон, оскільки аукціон 7 грудня повинен стати першим, але не останнім в Ялті".