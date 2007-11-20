Ялта – №1 за рівнем інвестицій у Криму

З 660 млн. доларів інвестицій в Криму 255 млн. доларів інвестовано до Ялти, такі дані начальника відділу інвестицій ялтинської мерії Олени НИКІТЕНКО.

Вона відзначила, що це свідчить про зацікавленість в інвестуванні в ЮБК. «З 660 млн. доларів інвестицій в Криму 255 млн. доларів інвестовано до Ялти, місто знаходиться на першому місці серед міст і регіонів Криму», - повідомила вона.

За даними Е.НИКІТЕНКО, 190 млн. доларів вкладено в санаторно-курортну галузь, 43 млн. доларів – в будівництво приватних готелів.

Сьогодні на території Ялти здійснюються 7 інвестпроектів на суму 150 млн. доларів. Інвесторам запропонували п`ять нових проектів по соціальних об`єктах. Основні умови для інвесторів – це збереження всіх робочих місць і забезпечення всіх, кто працює, місцями в межі міста на час реконструкції. В інвестиційному конкурсі зможуть взяти участь всі охочі, у тому числі і ялтинські інвестори, повідомили у мерії Ялти.