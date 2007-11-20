30 листопада - 10.00. Чергова 31-а сесія Сімферопольської міської ради (вул. Толстого, 15).

На розгляд ради виносяться питання: про Комплексну програму забезпечення заходів щодо підвищення рівня захисту населення і території міста Сімферополя від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2008-2012 роки; про затвердження Цільової комплексної програми розвитку бібліотек Сімферополя; про хід виконання Програми по протидії епідемії туберкульозу на 2007-2011 роки в м. Сімферополі; про затвердження Правил торгівлі на ринках м. Сімферополя та ін.