Хто має заплатити за ”мазутну” шкоду?
12:39, 20 листопада 2007Крым
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Україна визначилася
МЗС України має намір звернутися до Російської Федерації з проханням забезпечити відшкодування судновласниками збитків, спричинених екологічною катастрофою у Керченській протоці внаслідок аварії російських кораблів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.
«Мова йде про відшкодування з боку судновласників. Не йдеться про відшкодування з боку Росії як держави», - сказав А.ДЕЩИЦЯ.
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