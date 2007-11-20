Ющенко про українську мову в Криму

Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в АРК та Севастополі, інформує сайт Голови країни.

Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольській міській державній адміністрації поручено розробити та затвердити до 1 січня 2008 року комплекс заходів щодо: - розширення мережі навчальних закладів усіх типів з українською мовою навчання, створення нових загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання в населених пунктах Автономної Республіки Крим, зокрема в містах Армянську і Феодосії, та надання їм відповідної організаційно-методичної допомоги; - відкриття додаткових класів і груп з українською мовою навчання в навчальних закладах з іншими мовами навчання і профільних класів з поглибленим вивченням української мови та літератури; - видання і повного забезпечення підручниками та посібниками українською мовою вихованців дошкільних, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів з урахуванням перспектив розвитку мережі закладів з українською мовою навчання; - організації підготовки і забезпечення навчальних закладів усіх типів педагогічними, науково-педагогічними працівниками для викладання українською мовою; - розвитку в Автономній Республіці Крим бібліотечної галузі, зокрема, суттєвого оновлення та поповнення фондів публічних бібліотек, бібліотек навчальних закладів сучасною книжковою продукцією та періодичними виданнями українською мовою, впровадження у бібліотеках сучасних інформаційних технологій; - поліпшення кінообслуговування населення Автономної Республіки Крим, зокрема, вжиття заходів зі збереження мережі закладів кінопоказу та кіновідеопрокату, їх технічного переоснащення відеопроекційними комплексами, щорічного планування показу творів національного кіномистецтва.

Крім того, Президент поручив "вирішити в установленому порядку питання щодо: проведення циклу виставок «Скарби народного мистецтва України»; проведення гастролей україномовних театральних колективів, лауреатів регіональних театральних фестивалів, показу кращих українських вистав.

Також В.ЮЩЕНКО постановив розробити та затвердити до кінця 2007 року в установленому порядку комплекс заходів та обсяги фінансування: будівництва загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання у містах Ялті, Алушті та Севастополі; створення у місті Севастополі міжнародного українсько-російського університету; проведення реконструкції Кримського українського музичного театру; повноцінного функціонування Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру.

Кабінету Міністрів України, Севастопольській міській державній адміністрації Президент поручив розробити та затвердити до кінця 2007 року в установленому порядку комплекс заходів та обсяги фінансування щодо проведення реконструкцій сцени і глядацької зали Севастопольського академічного російського драматичного театру імені А. Луначарського, будівлі Севастопольського міського театру для дітей і молоді, площі Центральної міської бібліотеки імені Л. Толстого.

Міністерству культури і туризму України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим доручено розробити та здійснити в установленому порядку комплекс заходів щодо дальшого розвитку народного мистецтва на території Автономної Республіки Крим, забезпечення належних умов для реалізації виробів майстрів, у тому числі надання приміщення для Кримського республіканського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Кабінет Міністрів України повинен передбачити під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» окрему бюджетну програму для реалізації заходів, передбачених цим Указом; інформувати про стан виконання цього Указу щопівроку.