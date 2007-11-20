Шуфрич і Табачник позбудуться мандата

Завтра Верховна Рада Автономної Республіки Крим на черговому пленарному засіданні розгляне питання про дострокове припинення депутатських повноважень Нестора ШУФРИЧА (депутатська фракція «Солідарність»), Дмитра ТАБАЧНИКА (блок «За Януковича!») і Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО (Блок Юлії Тимошенко).

Повноваження цих депутатів мають бути достроково припинені у зв`язку з обранням їх народними депутатами України на позачергових виборах 30 вересня. Підставою для припинення служить особисто подана заява про складання депутатських повноважень.

Відповідно до законодавства, у разі. якщо повноваження депутата припинені достроково, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний кандидат у виборчому списку місцевої організації партії чи блоку, від якого він був обраний.

Довідка УНІАН. Н.ШУФРИЧ, Д.ТАБАЧНИК і С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ обрані народними депутатами України VI скликання.