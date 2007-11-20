Шуфрич і Табачник позбудуться мандата
Завтра засідання ВР Криму
Завтра Верховна Рада Автономної Республіки Крим на черговому пленарному засіданні розгляне питання про дострокове припинення депутатських повноважень Нестора ШУФРИЧА (депутатська фракція «Солідарність»), Дмитра ТАБАЧНИКА (блок «За Януковича!») і Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО (Блок Юлії Тимошенко).
Повноваження цих депутатів мають бути достроково припинені у зв`язку з обранням їх народними депутатами України на позачергових виборах 30 вересня. Підставою для припинення служить особисто подана заява про складання депутатських повноважень.
Відповідно до законодавства, у разі. якщо повноваження депутата припинені достроково, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний кандидат у виборчому списку місцевої організації партії чи блоку, від якого він був обраний.
Довідка УНІАН. Н.ШУФРИЧ, Д.ТАБАЧНИК і С.ВЕЛІЖАНСЬКИЙ обрані народними депутатами України VI скликання.