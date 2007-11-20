Шуфрича замінили на Сибільова

Замість Нестора ШУФРИЧА, який обраний народним депутатом України на дострокових парламентських виборах 30 вересня 2007 року, депутатом Верховної Ради АРК стане перший заступник голови Кримського республіканського комітету СДПУ(о) Олександр СИБІЛЬОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив керівник Кримського рескому СДПУ(о), депутат Верховної Ради АРК Юхим ФІКС.

За словами Ю.ФІКСА, на завтрашньому пленарному засіданні сесії Верховної Ради АРК буде розглянуте рішення про складання депутатських повноважень Н.ШУФРИЧА. Потім, після рішення Виборчої комісії АРК, в грудні на пленарному засіданні сесії кримського парламенту буде винесене питання про обрання депутатом О.СИБІЛЬОВА від виборчого блоку «Не так!» (куди входять кримські організації СДПУ(о) і Республіканської партії України – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, завтра Верховна Рада Криму на черговому пленарному засіданні розгляне питання про дострокове припинення депутатських повноважень Н.ШУФРИЧА (депутатська фракція «Солідарність»), Дмитра ТАБАЧНИКА (блок «За Януковича!») і Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО (Блок Юлії Тимошенко).

Повноваження цих депутатів мають бути достроково припинені у зв`язку з обранням їх народними депутатами України на позачергових виборах. Підставою для припинення служить особисто подана заява про складання депутатських повноважень.

Відповідно до законодавства, у разі, якщо повноваження депутата припинені достроково, за рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом визнається наступний кандидат у виборчому списку місцевої організації партії чи блоку, від якого він був обраний.