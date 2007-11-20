Меджліс закликає вшанувати пам’ять жертв Голодомору

Меджліс кримськотатарського народу закликає всіх співвітчизників і жителів Криму інших національностей до солідарності і висловлення почуття поваги до пам`яті мільйонів жертв Голодомору.

Про це йдеться у зверненні голови Меджлісу, народного депутата України Мустафи ДЖЕМІЛЄВА.

У документі, текст якого переданий агентству УНІАН, наголошується, що в ці дні в Україні «вшановується пам`ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років».

«75 років тому, за розпорядженням вищих керівників СРСР, в усіх селах України силами спеціально створених «продовольчих загонів» стали насильницьки вилучати хліб і майно селян. Тих, хто чинив опір, разом із сім`ями піддали виселенню до Сибіру. За різними даними, в роки колективізації з України насильно вивезли понад 350 000 селян, в 1932-1933 роках від голоду загинуло до 10 мільйонів людей, серед яких більшість складали діти», - зазначає М.ДЖЕМІЛЄВ.

Лідер Меджлісу наголошує, що його покоління «пам`ятає численні розповіді своїх батьків і дідів про те, як у Криму стали з`являтися неймовірно знесилені і виснажені від голоду жителі українських сіл і міст, які дивом прорвалися через оточення і кордони НКВС». «Багато хто з них знайшов порятунок у сім`ях кримських татар», - стверджує М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він також зазначає, що правда про Голодомор українського народу, «як і всі злочини, вчинені комуністичним режимом СРСР проти інших народів, ретельно замовчувалися всі роки існування СРСР». «Серед таких злочинів - і голод 1921-1923 років у Криму, що забрав понад 70 тисяч життів кримських татар, і насильницька депортація кримськотатарського народу 18 травня 1944 року», - говорить М.ДЖЕМІЛЄВ.

Тому Меджліс, послідовно втілюючи рішення Курултаю (національного з`їзду) кримськотатарського народу «Про визнання актом геноциду депортацію кримськотатарського народу 18 травня 1944 року, десятиліть насильницького утримання кримських татар у місцях вигнання і пов`язаних із цими злочинами наслідків» і виходячи з того, що Голодомор 1932-1933 років також повинен бути визнаний міжнародним співтовариством як акт геноциду, вчиненого радянським режимом проти українського народу, закликає всіх кримчан до поважання пам`яті жертв Голодомору, зазначається у зверненні.