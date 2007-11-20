Чубаров про штучну асиміляцію та русифікацію

Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ називає цілком виправданим появу Указу Президента, яким передбачаються заходи, спрямовані на популяризацію в Криму української культури, задоволення національно-культурних потреб, всебічного розвитку та функціонуванню української мови у всіх сферах життя АРК та Севастополя.

Як зазначив Р.ЧУБАРОВ, сьогодні «сотні тисяч етнічних українців півострову не мають елементарних можливостей щодо задоволення своїх мовних та культурних потреб». «Більш того, кримська влада штучно протидіє устремлінням української та кримськотатарської спільнот щодо відкриття шкіл з рідними мовами навчання та здійсненню інших заходів, спрямованих на духовне та мовне відродження української та кримськотатарської спільнот. У Криму, попри волі людей та їх законних прав, місцевою владою стимулюються процеси штучної асиміляції та русифікації суспільства», - каже заступник голови Меджлісу.

Так, за словами Р.ЧУБАРОВА, виданий Президентом 28 лютого 2006 року Указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2006 року «Про суспільну ситуацію в Автономній Республіці Крим», передбачав низку заходів, спрямованих на відновлення прав кримськотатарського народу, включаючи заходи щодо прийняття Закону України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою», впорядкування з урахуванням національних та інших особливостей регіону назв географічних об`єктів в Автономній Республіці Крим, відновлення історичних географічних назв, поліпшення вивчення державної та мов національних меншин у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим тощо. «Нажаль, практично всі заході, передбачені зазначеним Указом, були саботовані центральними відомствами та місцевою владою», - стверджує Р.ЧУБАРОВ.

Він, вітаючи появу Указу «Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі», одночасно вважає доцільним підготовку та прийняття найближчим часом спеціального Указу Голови країни, в якому мають бути детально розписані заходи, спрямовані на вирішення проблем кримськотатарського народу. Крім того, Р.ЧУБАРОВ пропонує притягнути до службової відповідальності тих, хто саботує попередні Укази Президента.