Посадовцям Новоозерненської селищної ради інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем.

19 квартир (балансовою вартістю понад 200 тис. грн.) дісталися громадянам, які ніколи не стояли на квартирному обліку. "19 черговиків не одержали житло, тому що чиновники вселили туди «потрібних» людей, видавши їм ордери на володіння квадратними метрами", - інформує прес-служба прокуратури АРК.

Прокуратурою Криму порушено кримінальну справу. Розслідування всіх обставин злочину проводять слідчі прокуратури Євпаторії.