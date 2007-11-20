Роботи в протоці виконано на 80%

Міністр із надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що роботи, пов`язані з ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації в Керченській протоці, виконано на 80%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, про це він сказав сьогодні в Керчі.

За словами Н.ШУФРИЧА, вирішено головне завдання - збір мазуту з корабля «Волгонефть-139» на українській території. Із 3 тисяч тонн мазутової суміші залишилося зібрати всього 300-400 тонн, із 7 км берегової лінії острова Коса Тузла зібрано 6 км мазутової суміші й залишилося зібрати мазут загальною довжиною близько 800 метрів і глибиною до 20-30 метрів, зазначив міністр.

Також він повідомив, що вздовж узбережжя Керчі спостерігаються незначні мазутові плями, які протягом декількох годин відразу збираються й ліквідовуються.

Зібрано 25 тисяч мішків із мазутовою сумішшю, вони будуть завантажені на три баржі, по 1100 тонн кожна, й знаходитимуться на них до тих пір, поки судновласники не дозволять провести утилізацію, додав Н.ШУФРИЧ.

Також, за словами міністра, надійшла інформація від російської сторони, що на носовій частині «Волгонефть-139» знайдено 800 тонн мазуту.

«З урахуванням того, що 934 куби мазуту було відкачано в перші дні після аварії, враховуючи що 1200 передбачуваних тонн мазуту було викинуто на російський берег і приблизно 500 тонн - на південну частину острова Коса Тузла, ми можемо припустити, що ще в морі або в носовій частині корабля може знаходитися близько 500 тонн мазуту. Перед водолазами поставлено завдання знайти місцерозташування залишків мазуту, але поки вони не спостерігають мазутових скупчень на дні Керченської протоки» - повідомив міністр.