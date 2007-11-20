Шуфрич: Небезпеки не представляє

Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявляє, що сірка, ймовірно вимита із сухогрузів, що затонули в акваторії Азово-Чорноморського басейну, небезпеки не представляє.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, після наради державної комісії в Керчі Н.ШУФРИЧ сказав: «Як нас проінформували представники Мінекології і Мінтрансу, на кораблях «Нахічевань» і «Ковель» вантаж сірки не спостерігається. Ми можемо припустити, що сірка була вимита з трюмів, їх кришки частково зсунуті і зірвані. У «Ковелі» є пробоїна, через яку і відбувається витік сірки. Але, як запевняють представники Міністерства екології, концентрат сульфату в морській воді небезпечний в пропорціях 3,5 г на літр. Зараз ця концентрація не перевищує 1,5 г на літр, тобто кількість сірки у воді не представляє загрози».

Н.ШУФРИЧ додав, що фахівці Мінтрансу, Мінекології і МНС розробили можливі варіанти дій на випадок підвищення концентрації, але зараз такої загрози не спостерігається.