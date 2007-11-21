Митники знайшли купу доларів

Працівники митного поста "Сімферополь-аеропорт" Кримської регіональної митниці припинили спробу незаконного вивезення валюти громадянкою України до Туреччини.

Громадянка України, 1983 року народження, прямувала авіарейсом "Сімферополь-Стамбул" і для проходження митного контролю скористалася спрощеною системою ("зелений коридор"). Цим громадянка засвідчила, що не має при собі предметів, обов’язкових до декларування, а сума грошових коштів готівкою не перевищує 3000 доларів США (або еквівалент цієї суми), повідомляє прес-центр Державної митної служби України.

"Більш того, усно дівчина підтвердила, що при собі має готівкою 500 американських доларів", - кажуть в прес-центрі.

Однак під час огляду жіночої сумочки митники виявили закритий пластиковий пакет, про вміст якого пасажирка, мовляв, "не мала жодної уяви". В таємничому пакеті виявилося 73500 доларів США. "Знайомі попросили передати пакет, а що в ньому – не повідомили", - пояснила дівчина.

Складено протокол про порушення митних правил.

Валюта затримана до рішення суду.