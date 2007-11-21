Москаль про російську мову та українців

00:01, 21 листопада 2007
Крым
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Кого зобов’язана дослухатися ВР Криму?

На думку члена Блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" Геннадія МОСКАЛЯ, Міністерство культури й туризму України та Рада міністрів Автономної Республіки Крим мають стати на охороні національних інтересів українців Кримського півострову та суворо дотримуватися президентських вказівок.

Як інформує сайт блоку "НУ-НС", про це Г.МОСКАЛЬ заявив, коментуючи Указ Президента "Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі", серед яких – розширення мережі навчальних закладів усіх типів з українською мовою навчання, видання і повне забезпечення підручниками та посібниками українською мовою учнів, студентів тощо.

"Сьогодні 97% шкіл у Криму є російськомовними, що свідчить про відсутність будь-якого ущемлення російської мови", – каже Г.МОСКАЛЬ.

"Ми маємо забезпечити конституційні права українців, які проживають на Кримському півострові й бажають вчити українську мову, – підкреслив член блоку "НУ-НС". – Верховна Рада Криму зобов’язана дослухатися не до російських політиків, які багато їм обіцяють, але нічого не виконують, а до кримських українців, своїх виборців".

На думку Г.МОСКАЛЯ, жорсткий контроль над виконанням президентського указу "здійснить перевірку на відповідність представників кримської влади своїм посадам".

 

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