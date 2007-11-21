Лужков: Потрібно, щоб ЧФ назавжди залишився у Севастополі
"Эта песня хороша, начинай сначала"!?
Мер Москви, лідер московського списку кандидатів "Единой России" Юрій Лужков вважає необґрунтованим рішення передати Крим Україні. Таку думку він висловив на зустрічі з виборцями.
Відповідаючи на питання про своє відношення до виведення Чорноморського флоту, мер сказав: "Потрібно проводити роботу, щоб Чорноморський флот назавжди залишився у російському місті Севастополі". Це ж можна говорити про Крим у цілому, оскільки він, на думку Ю.Лужкова, був необґрунтовано переданий Україні.
Питання недопущення виведення Чорноморського флоту з Севастополя - це не питання престижу, а рівновага в найважливішому геополітичному районі для Росії, вважає Лужков.
"Ми й надалі допомагатимемо Чорноморському, Північному, Тихоокеанському і Балтійському флотам", - запевнив мер Москви.