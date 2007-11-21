Нацфронт «Севастополь-Крим-Росія» вимагає відставки ВР автономії

Перед будівлею Верховної Ради АРК Національний фронт «Севастополь – Крим - Росія» проводить мітинг з вимогою дострокової відставки кримського парламенту і проведення позачергових виборів на півострові.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу перед початком пленарного засідання сесії кримського парламенту беруть участь близько 50 чоловік. Мітингуючі тримають гасла «Русским Украины – правовой статус русского народа», «Верховный Совет АРК потерял доверие народа! Требуем провести внеочередные выборы в Крыму», «Нет доверия крымским и украинским панам», «Партия регионов! Хватит обманывать русских референдумом о русском языке!», «Русскому языку – статус регионального и государственного!».

Як відзначив координатор фронту «Севастополь – Крим - Росія» Сергій ШУВАЙНИКОВ, після виборів органів влади Криму пройшло півтора роки, і за цей час не виконана жодна передвиборна обіцянка, кримчани не відчувають покращення умов життя, а представники партій, «сівши у високі посадові крісла, зайнялися особистим бізнесом, розділом і продажем кримської землі і стали корумпованими чиновниками, яких цікавлять тільки влада і гроші».

«Верховна Рада Криму втратила довіру народу! Її керівники – Анатолій ГРИЦЕНКО, Сергій ЦЕКОВ, Михайло БАХАРЕВ, члени Президії вкотре показали, що не здатні вирішувати проблеми кримчан, не уміють і не можуть конструктивно і по-діловому, політично грамотно управляти автономною республікою», – йдеться в резолюції мітингу.

В зв`язку з цим Національний фронт «Севастополь–Крим–Росія» оголосив про початок безстрокової кампанії з припинення повноважень нинішньої кримської влади і за проведення позачергових виборів у Автономній Республіці Крим.