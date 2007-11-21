Кримську фракцію БЮТ очолила Звєрєва

Фракція БЮТ у Верховній Раді АРК змінила керівництво – замість Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО головою фракції обрана Тетяна ЗВЄРЄВА.

Про це на пленарному засіданні кримського парламенту повідомив секретар сесії Валерій КУЧЕРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, зміна керівництва фракції відбулася у зв`язку з обранням її колишнього керівника С.ВЕЛІЖАНСЬКОГО народним депутатом України. Заступником голови фракції БЮТ став депутат Валерій БЄЛОЗЬОРОВ, секретарем фракції – Юрій МОГАРІЧЕВ.

За словами секретаря сесії, на сьогоднішній день у фракцію БЮТ в ВР АРК входять 5 депутатів. Всього в ВР АРК 100 депутатів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Т.ЗВЄРЄВА заявила про готовність очолити фракцію, відзначивши, що у неї «є чималий досвід роботи на державній службі й у політиці». Кримський парламент на сьогоднішньому пленарному засіданні достроково звільнив С.ВЕЛІЖАНСЬКОГО від повноважень депутата ВР АРК.