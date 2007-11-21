Порушено кримінальну справу проти земельного шахрая

Прокуратура Ялти порушила кримінальну справу проти 24-річного ялтинця, який шахраював із землею.

Кримінальну справу за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) було порушено за матеріалами співробітників Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Державної податкової адміністрації в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Кримської податкової адміністрації, заповзятливий ялтинець придбав 8 земельних ділянок загальною площею 0,32 га, що розташовані на землях Массандрівської сільської ради (смт Массандра, Велика Ялта), і оформив у приватного нотаріуса 8 договорів купівлі-продажу. Через рік він продав ці 8 земельних ділянок якійсь громадянці, оформивши угоду у нотаріуса. Виходячи з нормативної грошової оцінки, загальна вартість цих ділянок становила більш як 460 тис. грн. «Ще через рік ялтинець вирішив продати раніше продані ділянки ще раз - знайшовся покупець, який готовий викласти за них кругленьку суму, але який не знав, що ділянки вже продавцю не належать. Молодик провернув операцію щодо забезпечення себе пакетом необхідних документів, одержав обманним шляхом дублікати держактів на 8 раніше проданих земельних ділянок і оформив у нотаріуса 8 договорів купівлі-продажу вже раніше проданих земельних ділянок, одержавши за них від покупця трохи менше 700 тис. грн.», - повідомляє податкова.

Рішенням Ялтинського міського суду остання операція з продажу 8 ділянок землі була визнана недійсною.

Гроші, одержані ялтинцем при здійсненні шахрайських дій із земельними ділянками, були витрачені, зокрема, і на погашення кредиту в одному з банків на суму 75 тис. доларів США на придбання автомобіля «Хаммер», а також на погашення кредиту на суму 36,5 тис. доларів США на придбання квартири в Дніпропетровську.

На даний момент ялтинець затриманий. На «Хаммер» і квартиру накладено арешт. Проводяться заходи з метою конфіскації арештованого майна і погашення збитків.