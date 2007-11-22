Росприроднагляд оцінив шкоду протоці

Росприроднагляд оцінив у 6,5 мільярда рублів (близько 1,3 млрд. грн. – УНІАН) суму збитків, завданих навколишньому середовищу в результаті аварії декількох судів у Керченській протоці. Основна частка цієї суми - майже 6,1 мільярда рублів – припадає на шкоду, заподіяну розливом мазуту з танкера ”Волгонефть-139”, говориться в повідомленні прес-служби Міністерства природних ресурсів РФ.

З ”Волгонефті” вилилося в море більше 3000 тонн мазуту, ще 45 тонн паливно-мастильних матеріалів вилилося з інших судів, нагадує Лента.ру. Крім того, з суховантажів в акваторію потрапило більше 6500 тонн гранульованої сірки. Крім самого моря, в результаті аварій судів був забруднений грунт коси Чушка.

Міністр природних ресурсів Росії Юрій ТРУТНЄВ доручив Росприроднагляду звернутися з судовими позовами до компаній-судновласників для компенсації збитків на користь держави. Мінприроди проситиме суд залучити страхові компанії як співвідповідачів у цих справах.

Раніше в Азово-Чорноморському територіальному управлінні Росриболовства повідомили, що в результаті аварій судів у Керченській протоці риболовецька галузь втратить близько 300 мільярдів рублів. Від розливу нафтопродуктів загинули десятки тисяч риб, морських тварин і птахів. 21 листопада Россільгоспнагляд обмежив рибний промисел в Керченській протоці, розіславши відповідні повідомлення керівникам риболовецьких організацій, повідомляє РІА Новости.

11 листопада в результаті шторму в Азовському і Чорному морях затонули чотири судна, шість сіли на мілину, два танкери одержали пошкодження. Основною версією того, що трапилося, є поєднання несприятливих погодних умов з ”людським чинником”.