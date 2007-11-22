Москва вважає недоречними заяви Києва
До проблеми треба підходити відповідально
Міністерство закордонних справ РФ вважає недоречними заяви Міністерства закордонних справ України про те, що українська сторона вимагатиме від російських судновласників компенсації за завдання шкоди екології в Керченській протоці, заявив офіційний представник МЗС РФ Михайло КАМИНІН.
Як передає РІА Новости, за його словами, всі питання щодо ліквідації надзвичайної ситуації в Керченській протоці на даний час розглядаються в рамках створеної відповідно до рішення глав урядів Росії та України спільної робочої групи. Перше її засідання відбулося 15-16 листопада в Керчі. Друге засідання робочої групи було заплановане на 21 листопада.
”Вважаємо, що будь-які проміжні коментарі діяльності вказаної робочої групи і в цілому ходу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в протоці зараз навряд чи доречні. До серйозної спільної проблеми треба підходити відповідально. Саме такий підхід характерний для українських представників в робочій групі”, - говориться в заяві М.КАМИНІНА.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада керівник прес-служби МЗС України Андрій ДЕЩИЦА заявив, що МЗС України має намір звернутися до Російської Федерації з проханням забезпечити відшкодування судновласниками збитку, завданого екологічною катастрофою в Керченській протоці в результаті аварії російських кораблів. «Йдеться про відшкодування з боку судновласників. Не йдеться про відшкодування з боку Росії як держави», - сказав А.ДЕЩИЦА.
У Керченській протоці в результаті аварій 11 листопада танкерів і суховантажів у морську воду потрапили нафтопродукти і сіра.
Шторм 11 листопада став причиною безпрецедентних подій в Азовському і Чорному морях: за один день затонули чотири судна, шість сіли на мілину, два танкери одержали пошкодження. З танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилися близько двох тисяч тонн мазуту.