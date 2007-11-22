Москва вважає недоречними заяви Києва

Міністерство закордонних справ РФ вважає недоречними заяви Міністерства закордонних справ України про те, що українська сторона вимагатиме від російських судновласників компенсації за завдання шкоди екології в Керченській протоці, заявив офіційний представник МЗС РФ Михайло КАМИНІН.

Як передає РІА Новости, за його словами, всі питання щодо ліквідації надзвичайної ситуації в Керченській протоці на даний час розглядаються в рамках створеної відповідно до рішення глав урядів Росії та України спільної робочої групи. Перше її засідання відбулося 15-16 листопада в Керчі. Друге засідання робочої групи було заплановане на 21 листопада.

”Вважаємо, що будь-які проміжні коментарі діяльності вказаної робочої групи і в цілому ходу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в протоці зараз навряд чи доречні. До серйозної спільної проблеми треба підходити відповідально. Саме такий підхід характерний для українських представників в робочій групі”, - говориться в заяві М.КАМИНІНА.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада керівник прес-служби МЗС України Андрій ДЕЩИЦА заявив, що МЗС України має намір звернутися до Російської Федерації з проханням забезпечити відшкодування судновласниками збитку, завданого екологічною катастрофою в Керченській протоці в результаті аварії російських кораблів. «Йдеться про відшкодування з боку судновласників. Не йдеться про відшкодування з боку Росії як держави», - сказав А.ДЕЩИЦА.

У Керченській протоці в результаті аварій 11 листопада танкерів і суховантажів у морську воду потрапили нафтопродукти і сіра.

Шторм 11 листопада став причиною безпрецедентних подій в Азовському і Чорному морях: за один день затонули чотири судна, шість сіли на мілину, два танкери одержали пошкодження. З танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилися близько двох тисяч тонн мазуту.