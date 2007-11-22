У Криму з`явиться «медіа-ліс»

24 листопада у Сімферопольському районі пройде акція по посадці лісу.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Республіканського комітету АРК по лісовому і мисливському господарству Максим ГОЛОВАНЬ, у районі сіла Кольчугино Сімферопольського району журналісти та чиновники озеленюватимуть 2 гектари землі. Дана ділянка землі сьогодні є розробленим горельник, лісовий масив якого постраждав в 2006 році від крупної лісової пожежі. «Отже учасників акції можна буде сміливо вважати ще і лесовосстановітелямі», - каже М.ГОЛОВАНЬ.

Нагадаємо, всього цього року в Криму лісоводи планують створити тисячу гектарів нових лісових насаджень.

У Криму почалася осіння посадка лісів. Підприємства Республіканського комітету АРК по лісовому і мисливському господарству проводять заходи щодо створення нових лісів в різних регіонах півострова, виконуючи ряд державних програм і новий Указ Президента України «Озеленення країни – спадщина для майбутніх поколінь».