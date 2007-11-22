Кримчанки намагалися продати подругу
13:19, 22 листопада 2007Крым
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До Туреччини в секс-рабство
Дві жительки Севастополя намагалися продати подругу до Туреччини.
Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, у Севастополі в результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівниками міліції затримано двох місцевих жительок 25-ти та 28-ми років.
Попередньо встановлено, що вони намагалися вивезти до Турецької Республіки, з метою продажу сутенерам для сексуальної експлуатації, 33-річну місцеву жительку.
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