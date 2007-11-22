Кримчанки намагалися продати подругу

Дві жительки Севастополя намагалися продати подругу до Туреччини.

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, у Севастополі в результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівниками міліції затримано двох місцевих жительок 25-ти та 28-ми років.

Попередньо встановлено, що вони намагалися вивезти до Турецької Республіки, з метою продажу сутенерам для сексуальної експлуатації, 33-річну місцеву жительку.