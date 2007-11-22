Працівник міліції хабара не взяв!

У місті Севастополі працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито місцевого жителя, який намагався дати 2,3 тис. доларів США хабара першому заступникові начальника Ленінського райвідділу

Як інформує Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, чоловік намагався дати хабара за не притягнення до адміністративної відповідальності свого родича.

Прокуратурою міста за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.369 КК України (давання хабара).