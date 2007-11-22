Гриценко: Територія Криму є невід`ємною складовою частиною України

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що заява мера Москви Юрія ЛУЖКОВА про безпідставність передачі Криму Україні має деструктивний характер.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар голови Верховної Ради АРК Алла ГОРЄВА.

«Територія Криму є невід`ємною складовою частиною держави Україна, - заявив голова кримського парламенту. – Будь-який перегляд кордонів двох дружніх держав може привести до непередбачуваних і небезпечних наслідків». За словами А.ГРИЦЕНКА, мусирування цієї теми лише створює напруженість у двосторонніх відносинах.

«Що стосується термінів базування на території кримського півострова Чорноморського флоту Російської Федерації, то ця проблема, на мій погляд, може бути розв`язана тільки на міждержавному рівні між Україною і Росією», - заявив кримський спікер.

Голова кримського парламенту також вважає, що сьогодні кращою політикою в збереженні і зміцненні дружніх зв`язків між Україною і Росією повинен стати всесторонній розвиток торговельно-економічного і гуманітарного партнерства, направлений на підвищення життєвого рівня народів двох країн.

Як повідомлялося, лідер московського списку кандидатів «Єдиної Росії», мер Москви Юрій ЛУЖКОВ нещодавно на зустрічі з виборцями заявив, що ЧФ РФ повинен назавжди залишатися «в російському місті Севастополі», і в черговий раз висловив переконання, що Крим безпідставно переданий Україні.