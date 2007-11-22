Приватного підприємця засудили до 5 років

У Севастополі за ухилення від сплати податків приватний підприємець Артур ПАШАНІН рішенням суду засуджений до 5 років позбавлення волі (ст. 212 ч. 3 Кримінального кодексу України) з відстроченням виконання вироку на два роки.

Як повідомив кореспонденту УНІАН представник прес-центру Державної податкової адміністрації в місті Севастополі Володимир СМИРНОВ, слідчим відділом Управління податкової міліції було встановлено, що громадянин А.ПАШАНІН був директором ПП «АВП», зареєстрованого наприкінці 2002 року з метою заняття рекламною діяльністю, зокрема, виготовлення бланків, візиток, рекламних рахунків, брошур, буклетів. Проте у зв`язку з тим, що ПП приносило мало доходів, через рік А.ПАШАНІН припинив підприємницьку діяльність, і вже не подавав податкову звітність до районної податкової інспекції.

Незабаром А.ПАШАНІН разом із співучасником став займатися в ПП «АВП» купівлею-продажем паливно-мастильних матеріалів. За час своєї підприємницької діяльності він реалізував від імені ПП «АВП» паливно-мастильні матеріали на адресу різних підприємств-контрагентів України на загальну суму 2 млн. 843 тис. грн., зокрема ПДВ - 401 тис. 380 грн., одержавши при цьому дохід у розмірі 2 млн. 510 тис. грн.

Як посадова особа А.ПАШАНІН відповідав за організацію бухгалтерського і податкового обліку, забезпечення правильної фіксації всіх фінансово-господарських операцій в первинних документах і регістрах бухгалтерського і податкового обліку тощо. Проте, з метою ухилення від сплати податків, що підлягають обов`язковому нарахуванню і перерахуванню до бюджету, шляхом приховування бази оподаткування протягом двох з половиною років він умисне не вів бухгалтерський і податковий облік фінансово-господарської діяльності підприємства, податкові декларації не подавав. В результаті до бюджету не надійшло податку на прибуток в сумі 627 тис. 563 грн., і податку на додану вартість - 401 тис. 380 грн., тобто державі завдано збитку в особливо великих розмірах.