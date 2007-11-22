50% «земельних» рішень є незаконними

Незаконними є практично половина рішень про виділення землі в Криму, які ухвалені місцевими і селищними радами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Республіканського комітету із земельних ресурсів Микола ГОЛУБЄВ сьогодні в Сімферополі на засіданні робочої групи з підготовці до майбутнього засідання Ради національної безпеки і оборони України.

«Практично 50% (рішень – УНІАН) є незаконними», - сказав він.

За словами М.ГОЛУБЄВА, гостро дана проблема стоїть на Південному березі Криму, зокрема, Лівадійською селищною радою (смт Лівадія, Велика Ялта) виділяється 23 гектари землі за межами населеного пункту (хоча виділення таких земель - це прерогатива кримського уряду). При цьому, зазначає М.ГОЛУБЄВ, по 5 гектарів цієї землі «виділяється двом тернопільським фірмам», ще по 5 гектарів – «незрозумілим фірмам, які не існують взагалі на території України».

«По три, по чотири кримінальні справи було відкрито на голову Лівадійської селищної ради, а віз і досі там, голова знаходиться на волі і виконує свої функціональні обов`язки», - заявив М.ГОЛУБЄВ, розказуючи про ситуацію в Лівадії. Те ж саме твориться і в інших південнобережних селищних радах, запевнив він. «Звідки таке нахабство у вирішенні цих питань ? А дуже просто – ці люди мають дуже і дуже високих покровителів», - сказав він.

М.ГОЛУБЄВ також заявив, що всі чомусь «ловлять відьом» в Рескомземі, хоча цей орган не виділяє землю, а є «органом виконання права і порядку з виділення земельних ділянок, і контролю всіх рішень, які є». Голова Рескомзему також заявив, що Віктор ШЕМЧУК, який до недавнього часу обіймав посаду прокурора автономії, а зараз став народним депутатом, «прикривав і прикриває» незаконні рішення. «І пора це сказати відкрито», - додав він.