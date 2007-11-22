Берегову смугу Тузли очищено

Згідно з оперативними даними Міністерства транспорту і зв`язку України, силами МНС, Міноборони, робітників Керченського порту і приватного підприємства “Консоль” загальною чисельністю 520 осіб і 17 одиниць техніки на острові Коса Тузла повністю проведено очищення берегової смуги від нафтопродуктів.

Зібрано нафтопродуктів в суміші з піском і водоростями загальною масою близько 1 000 тонн і завантажено для подальшого транспортування 670 тонн. Про це УНІАН повідомила прес-служба МТЗУ.

Роботи продовжуються на окремих ділянках у середині острова.

У повідомленні наголошується, що з початком світлого періоду доби продовжуються роботи з водолазного обстеження затонулих суден і ліквідації забруднення в Керченській протоці українськими і російськими суднами. Загальна маса зібраної суміші з початку виконання робіт становить 4 000 тонн.