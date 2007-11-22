Без хабара - ні документа!

Слідством зібрано докази по дев`яти епізодах злочинної діяльності заступника головного інженера Сімферопольського РЕМ, який працював за принципом – «ні документа без хабара».

Прокуратурою Криму направлено до суду кримінальну справу стосовно обвинуваченого, який зробив хабарництво не випадковим приробітком, а організованим бізнесом, інформує прес-служба прокуратури.

"Як тільки громадянин звертався за видачею технічних умов для підключення до мережі - одразу виникав посередник, який пояснював нездійсненність планів споживача без додаткових "внесків" до "фонду" чиновника", - кажуть у прокуратурі.

Крім вартості самої послуги користувачі електроенергії виплачували "тіньовику" від 1 тисячі гривень до 1 тисячі доларів.

Слідчий відділ прокуратури зібрав достатні докази для пред`явлення чиновнику обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України - одержання хабара, поєднане з вимаганням, повторно.

Справу направлено до суду, чекати якого обвинувачені будуть під вартою.