Засідання РНБО заплановано на грудень

Засідання Ради національної безпеки і оборони України заплановано провести в грудні в Києві. В ході засідання розглянуть земельні питання у ряді регіонів України.

Сьогодні, 22 листопада, у Сімферополі відбулася зустріч голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемільова і його першого заступника Рефата Чубарова з керівником Департаменту по економічній, соціальній і екологічній безпеці при РНБО України.

В ході зустрічі сторони обговорили блок питань, що стосується майбутнього засідання РНБО, інформує прес-служба Меджлісу.