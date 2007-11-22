Кримські татари провели акцію
19:30, 22 листопада 2007Крым
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На підтримку земляків
Понад 200 кримських татар провели акцію протесту у Судаку. Допоки чиновники не дадуть землю кримським татарам - у Криму спокою не буде - заявили сьогодні репатріанти у Судаку, інформує 5 канал.
Понад дві сотні криморських татар сьогодні у центрі міста провели свою акцію протесту. Вона спямована на підтримку земляків, які постраждали під час сутички на плато Ай-Петрі, що сталася на початку листопада.
Тим часом у кримській столиці - Сімферополі - триває безстрокова акція протесту, організована Меджлісом. Там біля будинку Ради міністрів Криму репатріанти виставили намети. Вони вимагають відставки головного міліціонера півострова Анатолія Могильова.
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