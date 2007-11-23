Погода на вихідні

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 23 листопада, у Криму без опадів. Температура вдень 1-6° тепла, вночі від 0 до 5° морозу. Вітер південно-східний 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на вихідних в регіоні без опадів.

У суботу, 24 листопада, вдень 0-5° тепла, вночі 3-8° морозу, вітер південно-східний 15-20 м/с.

У неділю, 25 листопада, вдень 2-7° тепла, вночі від 2° тепла до 3° морозу. Вітер південний 15-20 м/с.