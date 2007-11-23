Москаль: Криму потрібний сильний прем`єр

Криму потрібний сильний прем`єр, переконаний народний депутат Геннадій Москаль. В інтерв`ю тижневику «Київський телеграф» він заявив, що сьогодні Анатолій Гриценко поставив на пост прем`єр-міністра автономії підконтрольну собі людину, «щоб самому бути зіркою». «Але він теж не горить. І виникає параліч влади, махновщина. Тільки у слабкої влади можуть формуватися різні "прориви", "євразійські союзи молоді", "союзи православних громадян", незаконні воєнізовані формування, а козаки ходять з шашками і нагайками, – заявив Москаль. – Ніде в Україні не можна висадити ситуацію. Тільки у Криму. Я двічі там працював і знаю: якщо вже вибухне, то ніхто не питатиме, хто "помаранчевий", хто "блакитний", хто "сердечковий". Тоді гаплик всім буде».

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