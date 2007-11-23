”Майбутнє Криму” в Ялті

25 по 27 листопада в Ялті планується проведення Міжнародного інвестиційного форуму "Майбутнє Криму".

Міністерство економіки Криму повідомляє, що спрямованість форуму обумовлена зростаючим інтересом з боку українського і іноземного бізнесу до автономії як регіону із значним інвестиційним потенціалом.

Мета форуму – демонстрація інвестиційних можливостей республіки, встановлення бізнес-контактов, залучення інвестицій. В рамках форуму відбудеться виставка-презентація інвестиційних пропозицій (проектів) регіонів Криму, галузей, підприємств на безкоштовній основі. Також намічається проведення "круглих столів" по питаннях освоєння інвестиційного потенціалу республіки і відвідини перспективних об`єктів інвестування.