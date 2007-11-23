Представники Єврокомісії відвідали Тузлу

Представники Єврокомісії відвідали і оглянули острів Коса Тузла, а також узбережжя Керченської протоки з метою оцінки масштабів екологічної катастрофи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, завдання комісії полягало також у вивченні найбільш оптимальних шляхів ліквідації екологічної катастрофи і зменшення її дії на світову екологічну ситуацію.

«У членів Єврокомісії напрацьований величезний досвід з ліквідації розливів нафтопродуктів, які спостерігалися в Європі та інших регіонах. Представники Єврокомісії були вражені обсягом виконаних робіт, проведених за такий короткий проміжок часу. За їхніми словами, в європейській практиці це найшвидша ліквідація надзвичайної ситуації такого масштабу», - зазначили в МНС.

Також представники Єврокомісії звернули увагу на необхідність проведення додаткової зачистки побережжя Тузли.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждало більше десятка суден, в результаті в морі опинилося близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки. Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

За даними МНС, 22 листопада на острові Коса Тузла завершено збір нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями. Загальна маса зібраної суміші з нафтопродуктами з початку виконання робіт становить близько 4000 тонн, з них завантажено на баржу близько 820 тонн.

Силами МНС України проведено очищення прибережної смуги в районі с.Ілисте. Зібрано близько 15 тонн суміші з нафтопродуктами, з них вивезено до Керченського морського торгового порту близько 12 тонн. Силами МНС України також проведено очищення прибережної смуги в районі Аршинцевського пляжу. Зібрано близько 14 тонн суміші з нафтопродуктами, яку підготовлено для перевезення в Керченський морський торговий порт з метою подальшої утилізації. З метою виявлення нових районів забруднення берегової смуги Керчі співробітники екологічної інспекції проводять постійний моніторинг навколишнього середовища берегової смуги Керченської протоки, Чорного і Азовського морів.