Служби автомобільних доріг у Криму та Житомирській області стали переможцями

Служба автомобільних доріг у Житомирській області та у Криму стали переможцями конкурсу "Лідер інноваційного розвитку та якості".

Незважаючи на те, що конкурс «Лідер інноваційного розвитку та якості» проводився вперше, дорожні організації та підприємства активно взяли у ньому участь, інформує Укравтодор. Серед учасників конкурсу було 11 служб автомобільних доріг та 9 підрядних організацій.

Конкурс проводився у двох номінаціях – "Лідер інноваційного розвитку" та "Лідер якості".

Конкурсною комісією були визначені переможці, яких нагороджено дипломами та призами. Інші учасники конкурсу отримали дипломи лауреатів конкурсу.