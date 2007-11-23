Служби автомобільних доріг у Криму та Житомирській області стали переможцями
17:20, 23 листопада 2007Крым
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Конкурс проводився вперше
Служба автомобільних доріг у Житомирській області та у Криму стали переможцями конкурсу "Лідер інноваційного розвитку та якості".
Незважаючи на те, що конкурс «Лідер інноваційного розвитку та якості» проводився вперше, дорожні організації та підприємства активно взяли у ньому участь, інформує Укравтодор. Серед учасників конкурсу було 11 служб автомобільних доріг та 9 підрядних організацій.
Конкурс проводився у двох номінаціях – "Лідер інноваційного розвитку" та "Лідер якості".
Конкурсною комісією були визначені переможці, яких нагороджено дипломами та призами. Інші учасники конкурсу отримали дипломи лауреатів конкурсу.
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