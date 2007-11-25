У Криму - штормове попередження

На кримському півострові оголошено штормове попередження на 26, 27 і 28 листопада.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, вдень 26 листопада, а також 27-28 листопада у зв`язку з вторгненням холодного арктичного повітря на території півострова очікуються складні погодні умови. Дощ з переходом в сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, в горах – завірюха. Очікується значне зниження температури повітря 27-28 листопада. Синоптики прогнозують вночі від 0 до 5 градусів морозу, вдень близько 0 (зараз в Криму вдень до 12 тепла – УНІАН).

Похолодання супроводжуватиметься посиленням південно-західного вітру з переходом в північно-західний, швидкість вітру до 17-22 метрів за секунду, місцями пориви 25-30 м/с.