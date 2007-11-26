У Криму зі скелі зірвався одесит
09:29, 26 листопада 2007Крым
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Стан потерпілого - стабільний
У Криму з гори Сокіл зірвався турист.
За даними МНС України, 22-річний турист із міста Котовськ (Одещина) зірвався з скельного схилу висотою 25 метрів.
На місце прибули альпіністи Феодосійського гірського пошуково-рятувального взводу МНС.
Вони надали туристу первинну медичну допомогу та у стані середньої важкості передали працівникам «швидкої».
За даними прес-служби Головного управління МНС України в АРК, потерпілий госпіталізований з діагнозом - струс головного мозку, рани рук. Стан чоловіка стабільний.
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