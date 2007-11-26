У Криму зі скелі зірвався одесит

Стан потерпілого - стабільний

У Криму з гори Сокіл зірвався турист. За даними МНС України, 22-річний турист із міста Котовськ (Одещина) зірвався з скельного схилу висотою 25 метрів. На місце прибули альпіністи Феодосійського гірського пошуково-рятувального взводу МНС. Вони надали туристу первинну медичну допомогу та у стані середньої важкості передали працівникам «швидкої». За даними прес-служби Головного управління МНС України в АРК, потерпілий госпіталізований з діагнозом - струс головного мозку, рани рук. Стан чоловіка стабільний.

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