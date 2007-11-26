Альпіністи підняли тіло чоловіка

У Севастополі альпіністи МНС підняли серед скель бухти Козача тіло загиблого чоловіка.

Як інформує Управління інформаційно-роз’яснювальної роботи та зв’язків із ЗМІ МНС України, на березі бухти Козача, серед скель було виявлене тіло загиблого чоловіка.

За допомогою спеціального обладнання силами 8 альпіністів дислокованого у місті гірського пошуково-рятувального взводу МНС воно було підняте вгору та передане працівникам міліції.