У Сімферополі висаджено майже 800 дерев

У вихідні в Сімферополі висаджено 767 дерев і 1390 чагарників, придбаних за рахунок засобів міського бюджету.

Як повідомив начальник управління міського господарства Юрій ТІМОНОВ, зокрема, були висаджені саджанці горіха, мильного дерева, каркаса західного, вишні повстяної, туї, ленкоранськой акації, айви, софори, жимолості, вербняку, жасмину, форцизії, буксуса, ялівцю, лавровишні і магонії. «Ці саджанці були куплені нашим управлінням і розподілені по районах, направлені в «Бюро дорожнього нагляду», - розповів Ю.ТІМОНОВ. За його словами, дерева і чагарники висаджені в сквері Богатікова, на Московському кільці, на прибудинкових територіях, біля шкіл, у будівель Київської і Залізничної райрад і в багатьох інших куточках Сімферополя.

«Ураган забрав у нас 658 дерев, а натомість ми висадили 767. Цю роботу продовжуватимемо», - підкреслив на нараді міський голова Геннадій БАБЕНКО, інформує прес-центр міськради.