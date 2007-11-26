Ялта приймає міжнародний форум

У Ялті проходить міжнародний інвестиційний форум «Майбутнє Криму», організаторами якого є Верховна Рада АРК, Рада міністрів АРК і міністерство економіки АРК.

У роботі форуму беруть участь більше 500 суб`єктів господарської діяльності і бізнес-представництв, представників Кабінету Міністрів України, обласних державних адміністрацій України, повідомляє прес-служба Радміну.

"Виявили цікавість до форуму і направили своїх представників посольства, консульства і торгові місії більше десятка зарубіжних країн, зокрема Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Китаю, Індонезії, Греції, Вірменії і інших", - кажуть у прес-службі.

Площа експозицій форуму перевищує 500 кв. метрів.

В рамках форуму заплановано підписання низки протоколів

про розвиток кримських міжрегіональних угод про торговельно-економічну і гуманітарно-культурну співпрацю, зокрема з китайською провінцією Хайнань, для чого на форум прибула офіційна делегація провінції Хайнань.

В рамках роботи форуму, який триватиме до 27 листопада, відбудеться пленарне засідання, присвячене розвитку інвестиційної діяльності в Автономній Республіці Крим, презентація інвестиційного потенціалу і проектів в промисловості, енергетиці, туризмі і рекреації, агропромисловому комплексі і переробці сільгосппродуктів, будівництві, транспорті і інших сферах.

Заплановані також круглі столи «Регіональні аспекти інвестиційної діяльності: стан, проблеми, перспективи. Сучасні механізми залучення інвестицій», «Курорти і туризм: перспективи інвестування», «Проблеми залучення інвестицій в сільськогосподарське виробництво, можливі шляхи їх вирішення» та ін.

Також у програмі форуму – відвідини інвестиційних об`єктів на місцях, екскурсійна і концертна програма.