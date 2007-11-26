370 військовослужбовців склали присягу

У навчальному центрі Військово-Морських Сил Збройних Сил України у Севастополі клятву на вірність українському народові склали близько 370 військовослужбовців, які представляють майже усі області України і Автономну Республіку Крим.

В урочистостях взяли участь представники командування та члени військової ради флоту, ветерани Великої Вітчизняної війни та Військово-Морських Сил ЗС України, представники Севастопольської міської державної адміністрації та громадських організацій, близькі та рідні військовослужбовців, інформує прес-служба Міноборони України.

"Кожен з військових моряків, які стоять зараз у строю, буде призначений на кораблі та в частини берегової оборони для того, щоб з честю виконати конституційний обов’язок громадянина України", - зазначив командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Ігор Тенюх.

Після складання присяги близько 55% молодих матросів проходитимуть службу на кораблях, решта - у берегових частинах.

У частинах і з’єднаннях Збройних Сил України триває складання Військової присяги на вірність українському народові молодим поповненням призову «Осінь – 2007».