Цеков і Бабенко готуються до ”Сєвєродонєцька-2”?

Звернення під назвою «Досить мовчати! З’їзд в Сєвєродонецьку. Правда и вимисел» - звернення ініціативної групи з проведення у Сєвєродонецьку другого з’їзду депутатів рад усіх рівнів підписали перший заступник голови Верховної ради Автономної Республіки Крим Сергій ЦЕКОВ та мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО.

Як йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Харківської облради, звернення підписали також голови Дніпропетровської, Херсонської та Полтавської обласних рад Володимир ДЕМЬОХІН, Юрій ВІЛКУЛ та Олександр УДОВИЧЕНКО, голова Луганської облради Володимир ГОЛЕНКО, мер Миколаєва Володимир ЧАЙКА, секретар Донецької міської ради Микола ЛЕВЧЕНКО, голова Харківської облради Василь САЛИГІН, а також народний депутат України Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

«З’їзд не буде розглядати політичні питання, він буде присвячений гуманітарним питанням і проблемі російської мови в Україні», - кажуть автори звернення.

На іх думку, сьогодні утискується російська мова, російськомовні громадяни України «прирівнюються до «п’ятої колони», «гітлерівські поплічники» оголошуються новими героями України, а воїни-визволителі Великої Вітчизняної війни – окупантами.

Автори звернення вважають, що в Україні провадиться «насильницька і швидкісна українізація», ідеологічною платформою цих дій є «розмови про «титульну націю» і обов’язковості будівництва моноетнічної держави» та ін.