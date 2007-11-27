На Чорному морі посилення вітру

Синоптики Українського гідрометцентру оголосили штормове попередження.

27 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями 25-28 м/с.

У східних областях та південній частині вночі та вранці місцями сильний дощ. У північно-західній половині місцями хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Вдень 27 листопада на акваторії Чорного та Азовського морів посилення вітру 20-24 м/с, на акваторії Чорного моря, яка прилягає до Керченської протоки, 25-30 м/с.

Висота хвилі на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 13-18 дм.