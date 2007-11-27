Погода у Криму

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 27 листопада, у Криму дощ з мокрим снігом.

Температура вдень 0-5° тепла, вночі теж 0-5° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південний 15-20 м/с.

Вологість 95%, інформує прес-служба Головного управління МНС в АРК.

У середу, 28 листопада, у Криму - невеликий сніг, мокрий сніг. Температура вдень 0-5° тепла, вночі від 0 до 5° морозу. Вітер північно-західний 15-20 м/с.