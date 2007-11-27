”Кримгаз”, припини зловживання!

Антимонопольний комітет України рекомендував ВАТ «Кримгаз» в особі Ялтинського управління з експлуатації газового господарства припинити дії з ознаками зловживання монопольним становищем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

Зокрема, як встановив АМК, газопостачальна організація стягувала з населення плату за відключення від мережі газопостачання через заборгованість. Проте, відповідно до роз`яснення НКРЕ, стягнення такої плати є неправомірним.

Окрім цього, Ялтинське управління з експлуатації газового господарства застосовувало різні ціни на один і той самий вид робіт з встановлення населенню побутових лічильників газу. При цьому газопостачальник окремо стягував зі споживачів плату за опломбування лічильників газу.

ВАТ «Кримгаз» є монополістом на ринках транспортування газу розподільними трубопроводами і постачання газу за регульованим тарифом у Криму.