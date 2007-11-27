Крим працюватиме з областю Червоненка

Голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА і голова Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО підписали протокол про співпрацю в 2008-2009 роках між Автономною Республікою Крим і Запорізькою областю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, даний протокол було підписано під час Міжнародного інвестиційного форуму «Майбутнє Криму», який проходив у Ялті 25-27 листопада.

Документ буде реалізовано в рамках раніше прийнятої Угоди про міжрегіональну співпрацю АР Крим і Запорізької області в економічній, науково-технічній і гуманітарній сферах.

”Ніхто згори нас не змушував підписувати подібну угоду з владою Криму – цього вимагали надзвичайно позитивні тенденції, які склались у сфері співпраці між нашими регіонами. Крим має найвищий показник внутрішнього товарообігу саме із Запорізькою областю”, - відзначив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як повідомляє прес-служба Радміну з посиланням на Управління інформації і зв`язків з громадськістю Запорізької ОДА, Є.ЧЕРВОНЕНКО відзначив, що велика увага на форумі «Майбутнє Криму» приділялася обговоренню програми проведення «Ялта-ралі 2008».

«Ялта-ралі має всі шанси стати українським аналогом Ралі Монте-Карло. Передумови для цього є: рівень організації з кожним роком дедалі більше наближається до світового, наступного року гонка знову одержить підвищений статус. Очікується до 200 тисяч глядачів», - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.