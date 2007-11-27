Радмін АРК - регіонам: Мало житла!

Рада міністрів Криму визнала незадовільною роботу ряду міських рад і державних адміністрацій півострова з виконання заходів із збільшення введення в експлуатацію об`єктів житлового будівництва.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Ради міністрів Криму, за 9 місяців 2007 року в автономії введено в експлуатацію 284,45 тисяч квадратних метрів житла, що в 2 рази більше, ніж за такий же період попереднього року. За рейтинговими показниками економічного і соціального розвитку серед регіонів України з введення житла в 2006 році Крим зайняв 4 місце, а за підсумками 1 півріччя 2007 року – 1 місце, при цьому за підсумками 9 місяців Крим перемістився на 7 місце.

«Рада міністрів проаналізувала причини цього зниження і визнала недостатньою роботу Вірменської, Джанкойської, Сакської міських рад, Красноперекопської, Ленінської, Нижньогірської, Раздольненської, Сакської, Сімферопольської, Радянської і Чорноморської районних державних адміністрацій з виконання заходів щодо збільшення введення в експлуатацію об`єктів житлового будівництва», - повідомили в кримському уряді.

Із загального обсягу побудованого житла майже половина припадає на Сімферополь і четверта частина - на Ялту.

Також поточного року збільшилася тенденція до збільшення в загальному обсязі частки житла, побудованого індивідуальними забудовниками. «Органи місцевого самоврядування в місцевих бюджетах міст і районів не передбачають кошти на житлове будівництво, грунтуючись на тому, що вони дотаційні і немає можливості виділяти кошти на будівництво житла, зокрема соціального», - відзначають в Радміні. Сьогодні на засіданні кримського уряду було прийнято постанову, направлену на створення умов «для нарощування обсягів житлового будівництва і введення в експлуатацію нового житла».