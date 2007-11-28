20 сімферопольців - кандидати на участь в Олімпіаді-2008

В обліковий склад українських спортсменів – кандидатів на участь в літніх Олімпійських іграх в Пекіні включено 20 сімферопольців.

Про це повідомив начальник міського управління у справах сім`ї, молоді, фізичної культури і спорту Василь СУКАЧЕВ сьогодні на оперативно-господарській нараді.

Як інформує прес-центр міськради Сімферополя, зокрема, серед спортсменів, що мають ліцензію на участь в Олімпіаді, – Артур Айвазян (кульова стрілянина), Любомир Полотайко (велоспорт), Ігор Борісик (плавання), Роман Авраменко (легка атлетика), Олексій Тютюнник (бокс), Артем Іванов (важка атлетика) і ін.

«Проте я думаю, що все 20 спортсменів не всі поїдуть, - відзначив В.СУКАЧЕВ. - Але 12 – 14 чоловік увійдуть до складу олімпійської збірної України і поїдуть до Пекіну в серпні 2008 року».