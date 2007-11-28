29 листопада - 11.00. Засідання Республіканської трибічної соціально-економічної ради з розгляду питань: 1. Про роботу сторін Регіональної угоди АРК по підвищенню рівня оплати праці в регіоні. 2. Про формування проекту бюджету АРК на 2008 рік. 3. Про заходи по забезпеченню ефективного функціонування центрів по видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» і ін.

Сімферополь, вул. Севастопольська, 8, каб. 84.