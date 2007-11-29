Севастополь, переходь на українську!

Завтра, 30 листопада, всеукраїнський рух «Не будь байдужим!» проведе в Севастополі акцію «Зроби подарунок Україні! Переходь на українську!».

Як повідомила кореспонденту УНІАН координатор руху «Не будь байдужим!» у Криму Таміла ТАШЕВА, мета акції – закликати громадян активніше використовувати українську мову в повсякденному житті.

Під час ході акції в бібліотеку Севастопольського військово-морського інституту і ряд навчальних закладів міста (гімназіям, інтернату, школі №37 з українською мовою навчання) буде передано художню і історичну літературу українською мовою.

Крім цього українські групи «Моторола», «Ot Vinta», «Гуляйгород» проведуть інтерактивну музичну акцію в Севастополі із закликом до городян частіше використовувати українську мову.

Як відзначила Т.ТАШЕВА, акція в Севастополі – вже 9-а акція в регіонах України в рамках кампанії «Зроби подарунок Україні! Переходь на українську!».